Oct 1 (Reuters) - Shedir Pharma SpA:

* SAID ON MONDAY H1 REVENUE EUR 24.5 MLN VS EUR 22.5 MLN YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 1.2 MLN VS EUR 2.7 MLN YEAR AGO

* H1 ADJUSTED NET PROFIT EUR 3.2 MLN VS EUR 2.6 MLN A YEAR AGO

