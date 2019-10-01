BRIEF-Netweek Net Loss Widens To EUR 2.2 Mln

Oct 1 (Reuters) - Netweek SpA:
* REPORTED ON MONDAY H1 TOTAL REVENUE EUR 13.4 MLN VS EUR 14.3 MLN YEAR AGO
* SAID UNCERTAINTIES PERSIST OVER FINANCIAL COVER, INITIATIVES THAT CAN GENERATE CASH FLOW THAT ARE LAID OUT IN THE INDUSTRIAL PLAN AND HIGH SHORT TERM INDEBTEDNESS
* THANKS TO RECENT CAPITAL INCREASE, CONVERTIBLE BOND FROM ATLAS CORPORATE MANAGEMENT AND THE CHANCE OF A NEW CONVERTIBLE BOND, BOD EXPECTS THE COMPANY TO REMAIN VIABLE
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