Consumer Goods and Retail
October 1, 2019 / 9:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Netweek Net Loss Widens To EUR 2.2 Mln

1 Min Read

Oct 1 (Reuters) - Netweek SpA:

* REPORTED ON MONDAY H1 TOTAL REVENUE EUR 13.4 MLN VS EUR 14.3 MLN YEAR AGO

* H1 NET LOSS EUR 2.2 MLN VS LOSS EUR 2.0 MLN YEAR AGO

* SAID UNCERTAINTIES PERSIST OVER FINANCIAL COVER, INITIATIVES THAT CAN GENERATE CASH FLOW THAT ARE LAID OUT IN THE INDUSTRIAL PLAN AND HIGH SHORT TERM INDEBTEDNESS

* THANKS TO RECENT CAPITAL INCREASE, CONVERTIBLE BOND FROM ATLAS CORPORATE MANAGEMENT AND THE CHANCE OF A NEW CONVERTIBLE BOND, BOD EXPECTS THE COMPANY TO REMAIN VIABLE

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