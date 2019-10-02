BRIEF-CEVA Logistics To Delist From SIX Swiss Exchange On Oct 10

Oct 2 (Reuters) - CEVA Logistics AG:
* BY DECISION DATED SEP 12, HIGH COURT OF THE CANTON OF ZUG CANCELLED ALL PUBLICLY HELD REGISTERED SHARES OF CEVA LOGISTICS AG WITH A PAR VALUE OF CHF 0.10 EACH
* CANCELLATION BASED ON ARTICLE 137 OF THE FEDERAL ACT ON FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURES AND MARKET CONDUCT IN SECURITIES AND DERIVATIVES TRADING
* REMAINING MINORITY SHAREHOLDERS OF CANCELLED SHARES WILL BE PAID A CASH COMPENSATION IN THE AMOUNT OF CHF 30.00 FOR EACH CANCELLED SHARE
* SETTLEMENT AND PAYMENT OF COMPENSATION TO REMAINING MINORITY SHAREHOLDERS OF CEVA IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON OR AROUND OCT 14
* SIX EXCHANGE REGULATION DEFINITELY APPROVED DELISTING OF REGISTERED SHARES OF CEVA FROM SIX SWISS EXCHANGE AS OCT 10
* THE LAST TRADING DAY OF REGISTERED SHARES OF CEVA WILL BE OCT 9
Source text: bit.ly/2nxkAxL
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Gdynia Newsroom