BRIEF-Bucher Industries 9-month Order Intake CHF 2.22 Bln, Down 6%

Oct 24 (Reuters) - BUCHER INDUSTRIES AG:
* 9-MONTH ORDER INTAKE CHF 2.22 BLN, DOWN 6.0% YOY
* 9-MONTH NET SALES CHF 2.36 BLN, UP 4.9% YOY
* OUTLOOK 2019 EXPECTS A CHALLENGING MARKET ENVIRONMENT FOR THE CURRENT YEAR, WITH DEMAND CONTINUING TO SLOW AT A HIGH LEVEL, AND THAT THE SWISS FRANC WILL REMAIN STRONG
* OUTLOOK 2019 LATTER IS LIKELY TO LEAD TO A NEGATIVE TRANSLATION EFFECT IN ALL DIVISIONS
* OUTLOOK 2019 EXPECTS SALES TO MATCH LAST YEAR’S HIGH LEVEL
Source text: bit.ly/2PaBnlw
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)