Consumer Goods and Retail
October 24, 2019 / 6:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-L'Oreal Invests In Cathay Innovation Fund To Develop Tech Startups in China

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - L’OREAL SA:

* ANNOUNCED ON WEDNESDAY INVESTMENT IN GLOBAL VENTURE CAPITAL FUND CATHAY INNOVATION TO DEVELOP BEAUTY TECH STARTUPS IN CHINA

* STRENGTHENS CONNECTION TO BEAUTY TECH STARTUP ECOSYSTEM, PARTICULARLY IN CHINA, THE GROUP’S SECOND LARGEST MARKET AND PIONEER IN DIGITAL INNOVATION

* PARTICIPATION DONE THROUGH COMPANY’S CAPITAL FUND BOLD BUSINESS OPPORTUNITIES FOR L’OREAL DEVELOPMENT LAUNCHED IN DEC 2018

Source text: bit.ly/2BCPzvz

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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