Feb 24 (Reuters) - PRFoods AS:

* REPORTED ON FRIDAY Q2 2019/2020 REVENUE OF EUR 25.4 MLN VS EUR 26.7 MLN YR AGO

* Q2 NET PROFIT EUR 0.5 MLN VS EUR 0.2 MLN YR AGO

Source text : bit.ly/2TaP5oF

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)