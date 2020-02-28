BRIEF-Anadolu Efes FY Consolidated Net Result Swings To Profit Of 1.02 Billion Lira Yoy

Feb 28 (Reuters) - ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII :
* SAID ON THURSDAY FY CONSOLIDATED REVENUE OF 23.31 BILLION LIRA VERSUS 18.69 BILLION LIRA YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED NET PROFIT OF 1.02 BILLION LIRA VERSUS LOSS OF 11.7 MILLION LIRA YEAR AGO
* SEES CONSOLIDATED SALES VOLUME TO GROW BY LOW-TO-MID-SINGLE DIGIT
* SEES CONSOLIDATED NET SALES REVENUE TO GROW LOW-TEENS ON FX-NEUTRAL BASIS, SUPPORTED BY ALL BUSINESS LINES
* SEES CAPEX AS A PERCENTAGE OF SALES TO BE HIGH SINGLE DIGITS ON A CONSOLIDATED BASIS
* SEES TO CONTINUE TO DELIVER STRONG FCF IN BOTH BEER AND SOFT DRINKS, YET LOWER COMPARED TO 2019 DUE TO THE CYCLING EFFECTS OF A VERY STRONG BASE.
* PROPOSES TO PAY DIVIDEND AT NET 1.51 LIRA PER SHARE FOR 2019 ON MAY 28
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)