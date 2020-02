Feb 28 (Reuters) - Grindeks AS:

* FY 2019 UNAUDITED TURNOVER EUR 141.4 MLN VS EUR 145.5 MLN YR AGO

* FY UNAUDITED NET PROFIT AT EUR 12.9 MLN VS LOSS OF EUR 9.7 MLN YR AGO

