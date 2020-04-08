BRIEF-Poland's CD Projekt FY Net Profit Up At 175.3 Mln Zlotys

April 8 (Reuters) - CD Projekt SA:
* SAYS FY NET PROFIT 175.3 MLN ZLOTYS VS 109.3 MLN ZLOTYS YR AGO
* SAYS FY REVENUE 521.3 MLN ZLOTYS VS 362.9 MLN ZLOTYS YR AGO
* SAYS FY OPERATING PROFIT 180.3 MLN ZLOTYS VS 112.4 MLN ZLOTYS YR AGO
* SAYS COVID-19 PANDEMIC WILL NOT SIGNIFICANTLY IMPACT GROUP’S FINANCIAL RESULT IN THE FIRST QUARTER OF 2020
* PANDEMIC WILL NOT JEOPARDIZE THE COMPANY’S ACTIVITIES IN THE 12-MONTH PERIOD FOLLOWING THE BALANCE SHEET DATE
* SAYS CYBERPUNK 2077 HAS ENTERED ITS FINAL, MOST INTENSIVE PHASE OF DEVELOPMENT
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)