Healthcare
April 8, 2020 / 4:38 PM / Updated 12 minutes ago

BRIEF-Poland's CD Projekt FY Net Profit Up At 175.3 Mln Zlotys

1 Min Read

April 8 (Reuters) - CD Projekt SA:

* SAYS FY NET PROFIT 175.3 MLN ZLOTYS VS 109.3 MLN ZLOTYS YR AGO

* SAYS FY REVENUE 521.3 MLN ZLOTYS VS 362.9 MLN ZLOTYS YR AGO

* SAYS FY OPERATING PROFIT 180.3 MLN ZLOTYS VS 112.4 MLN ZLOTYS YR AGO

* SAYS COVID-19 PANDEMIC WILL NOT SIGNIFICANTLY IMPACT GROUP’S FINANCIAL RESULT IN THE FIRST QUARTER OF 2020

* PANDEMIC WILL NOT JEOPARDIZE THE COMPANY’S ACTIVITIES IN THE 12-MONTH PERIOD FOLLOWING THE BALANCE SHEET DATE

* SAYS CYBERPUNK 2077 HAS ENTERED ITS FINAL, MOST INTENSIVE PHASE OF DEVELOPMENT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below