Healthcare
April 14, 2020 / 9:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Atrem Sees Possible Coronavirus-Related Revenue Drop Of About 27-32 Mln Zlotys

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Atrem SA:

* REPORTED ON FRIDAY FY NET LOSS 7.9 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 4.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE 123.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 132.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: FURTHER SUSPENSION OF WORKS UNDER CONTRACT WITH MPWIK IN LUBLIN MAY CUT 2020 REVENUE BY ABOUT 5 MILLION ZLOTYS

* ON CORONAVIRUS: TEMPORARY FREEZING OR HALT TO NEW INVESTMENTS MAY RESULT IN FURTHER REVENUE CUT BY ABOUT 10-15 MILLION ZLOTYS

* ON CORONAVIRUS: SAYS POSSIBLE TOTAL REVENUE DROP MAY REACH ABOUT 27-32 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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