Earnings Season
April 15, 2020 / 8:22 AM / in 41 minutes

BRIEF-Medicalgorithmics Records Drop In Number Of ECG Monitoring Sessions On The US Market Amid Covid-19 Epidemic

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Medicalgorithmics SA:

* SAID ON TUESDAY THAT THE COMPANY HAS RECORDED A DROP IN NUMBER OF ECG MONITORING SESSIONS ON THE US MARKET; FROM MARCH 16 TILL APRIL 12 THE NUMBER DECREASED BY 43% VERSUS YEAR AGO

* ALSO SAID ITS UNIT MEDI-LYNX CARDIAC MONITORING APPLIED FOR A PREFERENTIAL LOAN UNDER THE CARES ACT ESTABLISHED BY THE US CONGRESS

* UNDER THE LOAN THE UNIT HAS RAISED FUNDS IN THE AMOUNT OF 3.2 MILLION USD, WHICH WILL BE USED TO FINANCE OPERATIONAL ACTIVITIES, MAINLY PAYROLL FINANCING

* SAID WITHIN THE GROUP WORKING HOURS HAVE BEEN REDUCED, WHICH WILL CUT EXPENSES INCURRED FOR SALARIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below