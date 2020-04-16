BRIEF-Bioera FY Net Loss Widens To EUR 7.9 Mln

April 16 (Reuters) - Bioera SpA:
* REPORTED ON WEDNESDAY FY NET LOSS EUR 7.9 MLN VS LOSS EUR 4.1 MLN YEAR AGO
* ON COVID-19 CRISIS, CLOSURE OF SOME COMMERCIAL ACTIVITIES LED TO SHUTDOWN OF IMPORTANT PRODUCT DISTRIBUTION CHANNELS, WITH INEVITABLE REPERCUSSIONS ON TURNOVER TARGETS PREVIOUSLY FORSEEN.
* ON COVID-19 CRISIS, GROUP ACTIVATED REDUNDANCY FUND PROCEDURES AND IS MONITORING ADDITIONAL EXTRAORDINARY MEASURES INTRODUCED BY GOVERNMENT
* ON COVID-19 CRISIS, LENDERS APPROVED ONE-YEAR MPORATORIUM REQUESTS MADE BY GROUP ON EXISTING LOANS
* SEES COMPLETION OF GENERAL REORGANIZATION OF GROUP ACTIVITIES IN 2020
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)