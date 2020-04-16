BRIEF-Nanogate Arranges For Extension Of Covenant Suspension

April 16(Reuters) - NANOGATE SE:
* SAID ON WEDNESDAY IT HAS AGREED ON EXTENSION OF SUSPENSION OF THE LEVERAGE COVENANT OF THE SYNDICATED LOAN AGREEMENT OF MAY 2018 UNTIL AUGUST 31, 2020
* THE INTEREST MARGIN WILL REMAIN UNCHANGED DURING THIS TIME
* AGREEMENT INCLUDES CONDITIONAL MEASURES THAT ARE INTENDED TO COMPENSATE FOR THE LIQUIDITY NEEDS CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC AND TO SUSTAINABLY IMPROVE THE GENERAL LIQUIDITY SITUATION OF GROUP
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)