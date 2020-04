April 16 (Reuters) - Gismondi 1754 SpA:

* REPORTED ON WEDNESDAY PROFORMA FY TOTAL PRODUCTION VALUE EUR 5.9 MLN VS PROFORMA EUR 5.6 MLN YEAR AGO

* PROFORMA FY NET PROFIT EUR 313,967 VS PROFORMA 589,043 YEAR AGO

