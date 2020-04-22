BRIEF-I2 Development FY Net Result Turns To Loss Of 4.2 Mln Zlotys

April 22 (Reuters) - I2 Development SA:
* REPORTED ON TUESDAY FY NET LOSS OF 4.2 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 29.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY REVENUE OF 139.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 95.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY OPERATING PROFIT OF 36.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 7.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* GROUP SAID THAT EXPECTED EFFECTS OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC MAY HAVE NEGATIVE IMPACT
* AT PRESENT DOES NOT RECORD ANY SIGNIFICANT IMPACT OF THE EPIDEMIC ON THE CURRENT GROUP’S OPERATIONAL ACTIVITY
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)