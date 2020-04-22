Healthcare
April 22, 2020 / 7:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-I2 Development FY Net Result Turns To Loss Of 4.2 Mln Zlotys

1 Min Read

April 22 (Reuters) - I2 Development SA:

* REPORTED ON TUESDAY FY NET LOSS OF 4.2 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 29.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY REVENUE OF 139.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 95.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* FY OPERATING PROFIT OF 36.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 7.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* GROUP SAID THAT EXPECTED EFFECTS OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC MAY HAVE NEGATIVE IMPACT

* AT PRESENT DOES NOT RECORD ANY SIGNIFICANT IMPACT OF THE EPIDEMIC ON THE CURRENT GROUP’S OPERATIONAL ACTIVITY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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