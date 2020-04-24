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April 24, 2020 / 4:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Bumech Says PGG Temporarily Suspends Deal With Bumech Mining

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April 24 (Reuters) - Bumech SA:

* SAYS IT HAS RECEIVED FROM ITS UNIT BUMECH MINING INFORMATION FROM POLSKA GRUPA GORNICZA (PGG) ON TEMPORARY SUSPENSION OF DEAL CARRIED OUT IN CONSORTIUM WITH BUMECH - TECHNIKA GORNICZA

* THE SUBJECT OF THE CONTRACT IS DRILLING WORKINGS AT KWK RUDA RUCH HALEMBA

* THE REASON GIVEN BY PGG FOR SUSPENSION OF DEAL TILL 31 V IS FORCE MAJURE RESULTING FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC

* POTENTIAL IMPACT ON CONTRACTOR’S REVENUE RESULTING FROM ONE-MONTH SUSPENSION OF DEAL MAY AMOUNT TO ABOUT 1.3 MLN ZLOTYS NET IN MAY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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