موجز لأهم الأنباء الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

بروكسل 25 أبريل نيسان (رويترز) - وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة اليوم السبت إلى هدنة إنسانية في ليبيا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

دبي - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة.

دبي - قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي في بيان إنها ستمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو أيار.

دبي - قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 76 وفاة ليصل الإجمالي إلى 5650 حالة.

جنيف - قالت منظمة الصحة العالمية إنه “لا دليل” حاليا على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

لندن - تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد-19 يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضي الذين في حالة خطيرة بهذا المرض.

لندن - قد تبلغ بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة بمرض كوفيد-19 في وقت لاحق اليوم السبت عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد وفارقوا الحياة في المستشفى وعددهم 19506 أشخاص.

بكين - أعلن إقليم شنشي في شمال غرب الصين سبع حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا جميعها لمواطنين عائدين من روسيا على الرغم من تراجع حالات الإصابة المحلية في البلاد إلى حد بعيد.

برلين - أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438 وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

مدريد - قالت منافذ إعلامية إسبانية منها صحيفتا الباييس والموندو إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 22902 بعدما سجل 22524 في اليوم السابق.

موسكو - أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 5966 إصابة مؤكدة جديدة بالمرض في 24 ساعة مما رفع حصيلة البلاد إلى 74588.

طوكيو - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن العاصمة طوكيو سجلت 103 حالات جديدة بفيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي بدء موسم العطلة إلى زيادة انتشار العدوى.

جاكرتا - أظهرت بيانات رسمية في إندونيسيا أن البلاد سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8607 إصابات.

كوالالمبور - أعلنت ماليزيا تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

نيودلهي - قال مسؤولون إن الحكومة الهندية سمحت بعودة محدودة للعمل في متاجر بعض الأحياء والمناطق السكنية اعتبارا من اليوم السبت بعد أكثر من شهر من فرض السلطات لإجراءات عزل عام على مستوى البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.