موجز لأهم الأنباء الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

عدن 26 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية بأنها سيكون لها “تبعات كارثية”.

القاهرة - قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة خففت حظر التجول مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

الرياض - طرحت مجموعة العشرين مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وقال وزير مالية السعودية الرئيس الحالي لمجموعة العشرين إن المجموعة ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بثمانية مليارات دولار.

القدس - سمحت إسرائيل بعودة بعض الأعمال وقالت إنها ستبحث السماح للأطفال بالعودة للمدارس في إطار جهود تجريبية لتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد على التعافي من الأزمة.

دبي - قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 حالات بعد تسجيل 60 وفاة جديدة.

- حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد-19 أو علاجه.

بكين - قال مسؤول في مجال الصحة للصحفيين إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

واشنطن - قالت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار بسبب خطوات خاطئة اتُخذت في بداية التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

موسكو - أعلنت روسيا عن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفا و949.

مدريد - قالت إسبانيا إن العدد اليومي للوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر حيث سُجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

برلين - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737إصابة إلى 154175.

برلين - نقلت صحيفة عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذيره من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان وقال إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كابول - تواجه السلطات الأفغانية صعوبات في تطبيق إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا في إقليم على الحدود مع إيران يتسع فيه نطاق انتشار الفيروس نتيجة لتدفق الأفغان العائدين ورفض الرجال الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

سول - فتحت كنائس كبرى في كوريا الجنوبية أبوابها مرة أخرى بعد إغلاق في إطار إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد لكنها طلبت من زوارها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بعد أن خففت الحكومة بعض القيود على التجمعات الدينية مع تباطؤ انتشار المرض. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)