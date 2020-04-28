BRIEF-Knowit Q1 Profit Falls To SEK 95.5 Million

April 28 - Knowit AB:
* SAID ON MONDAY INCREASED NET SALES DURING THE FIRST QUARTER AND HAS A GOOD FINANCIAL POSITION
* FOR THE GROUP, NET SALES HAVE INCREASED BY 7.2% TO SEK 936.3 (873.7) MILLION, BUT WITH A SLIGHTLY LOWER PROFIT, SEK 95.5 (100.4) MILLION, AND MARGIN, 10.2% (11.5), AS COMPARED WITH THE CORRESPONDING PERIOD LAST YEAR
* LARGEST BUSINESS AREAS, SOLUTIONS AND EXPERIENCE, HAVE IMPROVED THEIR PROFITS, NET SALES, AND MARGINS
* HOWEVER, INSIGHT CONTINUES TO ENCOUNTER CHALLENGES, FURTHER REINFORCED BY COVID-19
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)