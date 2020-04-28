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April 28, 2020 / 6:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ultimate Games To Execute "Thief Simulator 2" Under Deal With PlayWay

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Ultimate Games SA:

* SAID ON MONDAY IT HAS SIGNED A DEAL WITH PLAYWAY TO EXECUTE “THIEF SIMULATOR 2” GAME FOR PC, XBOX ONE, PS4, NS AND NEW GENERATION CONSOLES

* COMPANY TO RECEIVE LUMP SUM REMUNERATION AND SPECIFIED PERCENTAGE OF NET PROFIT FROM GAME SALES

* PLAYWAY TO ACT AS PUBLISHER FOR PC VERSION OF GAME AS WELL AS CONSOLE VERSIONS EXCLUDING NS

* COMPANY WILL PUBLISH NS VERSION OF GAME

* UNDER DEAL COMPANY IS ENTITLED TO GRANT FURTHER LICENCES FOR PORTING AND PUBLISHING GAME ON NS TO UNIT UF GAMES

* GAME TO LAUNCH IN 2021

Source text for Eikon:

Further company coverage:, (Gdansk Newsroom)

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