BRIEF-Ultimate Games To Execute "Thief Simulator 2" Under Deal With PlayWay

April 28 (Reuters) - Ultimate Games SA:
* SAID ON MONDAY IT HAS SIGNED A DEAL WITH PLAYWAY TO EXECUTE “THIEF SIMULATOR 2” GAME FOR PC, XBOX ONE, PS4, NS AND NEW GENERATION CONSOLES
* COMPANY TO RECEIVE LUMP SUM REMUNERATION AND SPECIFIED PERCENTAGE OF NET PROFIT FROM GAME SALES
* PLAYWAY TO ACT AS PUBLISHER FOR PC VERSION OF GAME AS WELL AS CONSOLE VERSIONS EXCLUDING NS
* UNDER DEAL COMPANY IS ENTITLED TO GRANT FURTHER LICENCES FOR PORTING AND PUBLISHING GAME ON NS TO UNIT UF GAMES
Source text for Eikon:
Further company coverage:, (Gdansk Newsroom)