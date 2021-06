Novo Banco entrou nova fase de lucros, geração de capital, diz CEO

LISBOA, 1 Jun (Reuters) - O Novo Banco,finalmente expurgado do legado tóxico que herdou do colapso do Banco Espírito Santo, está se concentrando em aumentar os lucros para aumentar o valor das participações de seus acionistas, disse o CEO António Ramalho à Reuters.

O banco, controlado pelo fundo de private equity americano Lone Star, reportou 70,1 milhões de euros em lucro trimestral e um salto de 12% em sua receita líquida de juros na segunda-feira, depois de sofrer bilhões de euros em prejuízos consecutivas desde seu resgate em 2014.

“Apresentámos o nosso primeiro resultado trimestral positivo, que será um de vários trimestres de resultados positivos, após um período de significativa reestruturação que se iniciou em 2014,” disse Ramalho em entrevista à Reuters.

“Agora a nossa prioridade, o que nos orienta e inspira, é aumentar o valor do Novo Banco, a sua rentabilidade e gerar capital (internamente)”, afirmou o CEO.