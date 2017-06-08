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June 8, 2017 / 6:30 AM / 2 months ago

BRIEF-Etam Developpement announces shareholders agreement

Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - ETAM DEVELOPPEMENT:

* SAID ON WEDNESDAY THAT THE MILCHIOR AND TARICA FAMILIES SHAREHOLDERS JOINTLY CONTROLLING ETAM DEVELOPPEMENT HAVE CONCLUDED A SHAREHOLDERS AGREEMENT WITH THE LINDEMANN FAMILY

* THE CONCERT THUS EXPANDED HOLDS 96.3% OF THE CAPITAL AND 97.9% OF THE VOTING RIGHTS OF THE COMPANY ETAM DEVELOPMENT

* MILCHIOR WILL FILE A PROPOSAL OF SIMPLIFIED PUBLIC TENDER OFFER FOLLOWED BY SQUEEZE-OUT OF ETAM DEVELOPMENT'S SHARES

* OFFER PRICE EUR 49.3 PER SHARE

* THE OFFER SHOULD OFFER ETAM DEVELOPPEMENT'S SHAREHOLDERS A PREMIUM OF 53.8% IN RELATION TO TO CLOSING SHARE PRICE OF THE ETAM DEVELOPPEMENT SHARE ON JUNE 7, 2017

Source text: bit.ly/2sVULUZ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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