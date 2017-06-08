BRIEF-Solution 30 acquires Vodafone Kabel Deutschland Field Services

June 8 (Reuters) - SOLUTION 30 SE:
* ACQUIRES A 100% STAKE IN VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND FIELD SERVICES GMBH (VKDFS)
* THIS ACQUISITION IS ACCOMPANIED BY THE SIGNING OF A €70 MILLION, 3-YEAR CONTRACT WITH THE VODAFONE GROUP IN GERMANY
* SOLUTIONS 30 DECIDED TO FORM A BANK CONSORTIUM AND RESTRUCTURE ITS DEBT
* ESTABLISHMENT OF A CREDIT LINE OF €35 MILLION OVER 6 YEARS, TO SUPPORT ITS OFFENSIVE EXTERNAL GROWTH POLICY
* RENEGOTIATION OF THE MEDIUM-LONG TERM DEBT FOR AN AMOUNT OF €30 MILLION OVER 6 YEARS, AND THE SHORT-TERM DEBT FOR AN AMOUNT OF €10 MILLION, CONFIRMED FOR 5 YEARS
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)