BRIEF-Groupe Concoursmania revises down 2017 outlook

June 9 (Reuters) - GROUPE CONCOURSMANIA SA:
* EXPECTS MAY AND JUNE TO BE SIGNIFICANTLY WORSE COMPARED TO YEAR AGO
* NOW EXPECTING 2017 RESULT FROM OPERATING ACTIVITIES LOWER THAN THAT OF 2016
* COMMERCIAL DEPLOYMENT OF ITS NEW SOLUTION ACTIVATE TAKES MORE TIME THAN ANTICIPATED, IMPACTING COMPANY'S EXPECTED FY SALES FIGURES, BOTH IN TERMS OF GROSS MARGIN AND EBITDA
* GROUP EXPERIENCES SIGNIFICANT LAG IN ACTIVITY, DUE IN PARTICULAR TO DELAYS AND DIFFICULTIES ON IMPORTANT CONTRACTS AND PARTNERS, RESULTING IN A PARTICULARLY DISAPPOINTING SECOND HALF OF H1
Source text: bit.ly/2r8dMai Further company coverage: (Gdynia Newsroom)