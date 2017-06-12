BRIEF-Zealand Pharma Phase 2 trial with dasiglucagon indicate rapid, effective increases in blood glucose

June 12 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S:
* SAID ON SATURDAY THAT THE RESULTS FROM PHASE 2 TRIAL WITH DASIGLUCAGON INTENDED FOR RESCUE TREATMENT INDICATE RAPID AND EFFECTIVE INCREASES IN BLOOD GLUCOSE IN ADULT TYPE 1 DIABETES PATIENTS WITH LOW BLOOD SUGAR
* THE STUDY INDICATES THAT DASIGLUCAGON RAPIDLY INCREASES PLASMA GLUCOSE LEVELS AFTER INSULIN-INDUCED HYPOGLYCEMIA
* PHASE 3 FOR DASIGLUCAGON IN A RESCUE SETTING IS PLANNED TO BE INITATED WITHIN THE NEXT FEW MONTHS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)