FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Fonciere des Regions successfully issues EUR 500 mln bond
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 14, 2017 / 6:02 AM / 2 months ago

BRIEF-Fonciere des Regions successfully issues EUR 500 mln bond

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - FONCIERE DES REGIONS

* ANNOUNCED ON TUESDAY IT SUCCESSFULLY ISSUED A €500 MILLION 10-YEAR BOND WITH A 1.500% COUPON

* SETTLEMENT AND ADMISSION TO TRADING ON EURONEXT PARIS OF THE NOTES SHOULD OCCUR ON 21 JUNE 2017

* ALSO LAUNCHED OFFER TO PURCHASE FOR CASH SOME (MAXIMUM AMOUNT OF €200 MILLION SUBJECT TO ADJUSTMENT) OF ITS 1.750 PER CENT NOTES DUE SEPTEMBER 2021

* NOTES HAVE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF €500 MILLION

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.