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2 months ago
BRIEF-WSE suspends number of companies as of June 16
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June 16, 2017 / 8:01 AM / 2 months ago

BRIEF-WSE suspends number of companies as of June 16

1 Min Read

June 16 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):

* RESOLVED ON THURSDAY TO SUSPEND FOLLOWING COMPANIES AS OF JUNE 16: ECOTECH POLSKA SA, GLOBAL TRADE SA, GPPI SA, MATRX PHARMACEUTICALS SA, MEGA SONIC SA, MGM SYSTEMS SA, MOBIMEDIA SOLUTION SA, PERMA FIX MEDICAL SA, PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU BETONOW PREFABET BIALE BLOTA SA AND VERTE SA

* THE REASON BEHIND IT IS THAT ABOVE-MENTIONED COMPANIES DID NOT PUBLISH FY 2016 REPORTS

Source text: bit.ly/2rmSWjw

Further company coverage:,,,,, ,,,, (Gdynia Newsroom)

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