FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-AS Roma increases commitments of debt facility by 55 mln euros
Sections
Featured
JPMorgan's card gamble squeezes competitors
Business
JPMorgan's card gamble squeezes competitors
Kobe Steel's cheating engulfs more divisions
Business
Kobe Steel's cheating engulfs more divisions
Apple urged to drop apps that play up Philippine drugs war
World
Apple urged to drop apps that play up Philippine drugs war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
June 22, 2017 / 5:05 PM / 4 months ago

BRIEF-AS Roma increases commitments of debt facility by 55 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

June 22 (Reuters) - AS ROMA SPA:

* SAYS EXECUTES AN “AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT” CONCERNING THE REFINANCING TRANSACTION OF EURO 175 MILLION, COMPLETED ON FEB. 12, 2015, THROUGH THE EXECUTION OF A SENIOR SECURED FACILITY LED BY GOLDMAN SACHS, AS “MANDATED LEAD ARRANGER AND BOOKRUNNER”, AND THE RELEVANT SECURITY PACKAGE

* TO EXTEND THE MATURITY DATE OF THE FACILITY TO JUNE 2022

* INCREASES COMMITMENTS OF THE FACILITY AGREEMENT FROM EUR 175 MILLION UP TO EUR 230 MILLION, THE INTEREST RATE REMAINS UNCHANGED

* THE AMOUNTS ARISING FROM THE TRANSACTION WILL BE USED BY THE COMPANY TO MEET ITS MANAGEMENT OPERATIONAL NEEDS AND REPAY THE TRANSACTION COSTS

Source text: reut.rs/2sYBjeu

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.