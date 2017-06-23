BRIEF-GPI to buy part of Sigma Informatica units

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June 23 (Reuters) - GPI SPA:
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED AN ACQUISITION AGREEMENT WITH SIGMA INFORMATICA SPA
* DEAL TO BE IMPLEMENTED VIA THE ACQUISITION OF A NEW COMPANY WHICH WILL INCORPORATE A SIGMA INFORMATICA BUSINESS UNIT, A 100 PCT STAKE IN EDP SISTEMI SRL AND A 33 PCT STAKE IN SIGMA CONSULTING STPRL
* INTENDS TO PAY FOR THE ACQUISITION WITH ITS OWN FUNDS BUT DOES NOT EXCLUDE THE USE OF CREDIT LINES
* SIGMA INFORMATICA OPERATES IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR FOR THE MANAGEMENT OF HEALTHCARE AND HUMAN RESOURCES
Source text: reut.rs/2t1RAPa
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)