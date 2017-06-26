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BRIEF-Star Fitness ends distribution of Core Health & Fitness equipment
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June 26, 2017 / 6:08 AM / 2 months ago

BRIEF-Star Fitness ends distribution of Core Health & Fitness equipment

1 Min Read

June 26 (Reuters) - STAR FITNESS SA:

* SAID ON SUNDAY THAT IT STOPPED DIRECT DISTRIBUTION OF CORE HEALTH & FITNESS EQUIPMENT, WHICH WAS ITS MAIN SOURCE OF REVENUE

* DECISION IS AMID CHANGE IN TRENDS IN FITNESS MARKET, DUE TO WHICH CORE HEALTH & FITNESS IS ENTERING THE POLISH MARKET DIRECTLY

* THE COMPANY IS IN TALKS WITH CORE HEALTH & FITNESS ON TRANSFERRING CONTRACTS AND BECOMING ITS AGENT

* WORKS ON ITS REORGANIZATION AND STRATEGY IN CHANGED BUSINESS ACTIVITY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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