BRIEF-Star Fitness ends distribution of Core Health & Fitness equipment

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June 26 (Reuters) - STAR FITNESS SA:
* SAID ON SUNDAY THAT IT STOPPED DIRECT DISTRIBUTION OF CORE HEALTH & FITNESS EQUIPMENT, WHICH WAS ITS MAIN SOURCE OF REVENUE
* DECISION IS AMID CHANGE IN TRENDS IN FITNESS MARKET, DUE TO WHICH CORE HEALTH & FITNESS IS ENTERING THE POLISH MARKET DIRECTLY
* THE COMPANY IS IN TALKS WITH CORE HEALTH & FITNESS ON TRANSFERRING CONTRACTS AND BECOMING ITS AGENT
* WORKS ON ITS REORGANIZATION AND STRATEGY IN CHANGED BUSINESS ACTIVITY
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)