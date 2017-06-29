FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
RPT-BRIEF-Poyry and Skanska Infra consortium to build new road section in Finland
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 29, 2017 / 9:10 AM / 2 months ago

RPT-BRIEF-Poyry and Skanska Infra consortium to build new road section in Finland

1 Min Read

(REPEATS TO ADD RIC FOR SKANSKA AB)

June 29 (Reuters) - POYRY OYJ

* PÖYRY PLC: THE CONSORTIUM BETWEEN SKANSKA AND PÖYRY WAS AWARDED IMPLEMENTATION OF A NEW ROAD SECTION IN FINLAND

* ‍FINNISH TRANSPORT AGENCY SELECTED A CONSORTIUM BETWEEN SKANSKA INFRA OY AND PÖYRY FINLAND OY TO CONSTRUCT NEW LAHTI STRETCH OF CITY OF LAHTI'S SOUTHERN RING ROAD​

* PROJECT WILL ENCOMPASS INTERCHANGES, TUNNELS AND 12 BRIDGES

* ‍ORDER WILL BE RECOGNISED WITHIN REGIONAL OPERATIONS ORDER STOCK H2 2017.​

* CONTRACT CAN BE SIGNED 14 DAYS AFTER PURCHASE DECISION PROVIDED NO COMPLAINTS ARE RECEIVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.