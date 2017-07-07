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BRIEF-Braster plans to raise 54-63 mln zlotys from issue of series I shares
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July 7, 2017 / 8:38 AM / a month ago

BRIEF-Braster plans to raise 54-63 mln zlotys from issue of series I shares

1 Min Read

July 7 (Reuters) - BRASTER SA:

* PUBLISHES PROSPECTUS ON PUBLIC OFFER FOR NOT MORE THAN 3.0 MILLION SERIES I SHARES WITH NOMINAL VALUE OF 0,10 ZLOTY PER SHARE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

* PLANS TO ALLOCATE FUNDS RAISED FOR EXPANSION ON FOREIGN MARKETS (45.6 - 47.1 MILLION ZLOTYS), GLOBAL TELEMEDICINE PLATFORM (4.8 - 12.8 MILLION ZLOTYS) AND PURCHASE OF REAL ESTATE IN SZELIGI (3.5 MILLION ZLOTYS)

* SUBSCRIPTION ENTRIES START ON JULY 10 AND LAST TILL JULY 18

* IPOPEMA SECURITIES SA IS INTERMEDIARY FOR AN OFFER Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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