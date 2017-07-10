FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Wihlborgs to buy 15 properties for DKK 1.8 bln
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 10, 2017 / 5:35 AM / a month ago

BRIEF-Wihlborgs to buy 15 properties for DKK 1.8 bln

1 Min Read

July 10 (Reuters) - WIHLBORGS FASTIGHETER AB:

* SAID ON SUNDAY THAT IT SIGNED AN AGREEMENT WITH THE PENSION COMPANY DANICA TO BUY 15 PROPERTIES IN THE THIRD QUARTER

* THE PURCHASE PRICE AMOUNTS TO DKK 1.8 BILLION

* THE ANNUAL RENTAL INCOME TOTALS DKK 130 MILLION PER YEAR WITH A VACANCY RATE OF 9 PERCENT AND AN INITIAL INVESTMENT YIELD OF 6 PERCENT

* THE MAIN FUNDING FOR THE INVESTMENT IS THROUGH THE DANISH MORTGAGE-CREDIT SYSTEM AND IS COMPLEMENTED BY EXISTING CREDIT FACILITIES Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.