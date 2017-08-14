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BRIEF-Axactor and Geveran enter into co-investment partnership securing EUR 300 mln in investment capacity
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August 14, 2017 / 2:33 PM / an hour ago

BRIEF-Axactor and Geveran enter into co-investment partnership securing EUR 300 mln in investment capacity

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - AXACTOR AB:

* SAID ON MONDAY AXACTOR AB (PUBL) AND GEVERAN TRADING CO. LIMITED, A COMPANY INDIRECTLY CONTROLLED BY TRUSTS ESTABLISHED BY MR. JOHN FREDRIKSEN FOR THE BENEFIT OF HIS IMMEDIATE FAMILY, SIGNED A LETTER OF INTENT REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A JOINTLY OWNED PORTFOLIO INVESTMENT COMPANY

* AXACTOR AND GEVERAN WILL BOTH INVEST EUR 30 MILLION OF EQUITY AND HOLD A 50 PER CENT OWNERSHIP EACH. IN ADDITION, GEVERAN WILL PROVIDE A SUBORDINATED DEBT FACILITY OF UP TO EUR 120 MILLION

* THE PORTFOLIO INVESTMENT COMPANY WILL IN ADDITION SEEK BANK FINANCING

* THE TARGETED INVESTMENT CAPACITY OF THE PORTFOLIO INVESTMENT COMPANY WILL BE AROUND EUR 300 MILLION

* THE TARGET IS FOR THE PORTFOLIO INVESTMENT COMPANY TO BE OPERATIONAL FROM EARLY Q4 2017

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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