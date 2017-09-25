BRIEF-Cofina says Actium Capital now owns 13.05 pct of its share capital

Sept 25 (Reuters) - COFINA SGPS SA:
* SAID ON FRIDAY PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES SELLS 3.0 MLN SHARES REPRESENTING 2.92 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA FOR 0.40 EUROS PER SHARE
* AFTER TRANSACTION PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES DOESN‘T PERSONALLY OWN ANY SHARES OF COFINA
* ACTIUM CAPITAL BUYS 3.0 MLN SHARES REPRESENTING 2.92 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA
* AFTER TRANSACTION ACTIUM CAPITAL OWNS TOTAL OF 13.4 MLN SHARES REPRESENTING 13.05 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA
* 13.4 MLN SHARES REPRESENTING 13.05 PERCENT OF COFINA OWNED BY ACTIUM CAPITAL ARE IMPUTABLE TO ITS ADMINISTRATOR AND DOMINANT SHAREHOLDER PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES
Source text: bit.ly/2y2uR8P
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)