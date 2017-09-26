FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Venture Inc plans to gain about 35 mln zlotys from issue of series G shares
Sections
Featured
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
Nursing shortage strains U.S. hospitals
Nursing shortage strains U.S. hospitals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 26, 2017 / 9:08 AM / 24 days ago

BRIEF-Venture Inc plans to gain about 35 mln zlotys from issue of series G shares

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - VENTURE INC SA:

* SAID ON MONDAY THAT POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF) APPROVED PROSPECTUS OF ISSUE OF UP TO 15.0 MILLION SERIES G SHARES OF NOMINAL VALUE 0.1 ZLOTY EACH

* THE COMPANY PLANS TO GAIN FROM THE ISSUANCE ABOUT 35 MILLION ZLOTYS NET

* 10-15 MILLION ZLOTYS WILL BE SPENT ON EXPANDING THE INVESTMENT PORTFOLIO BY INVOLVING IN NEW TECHNOLOGIES

* 5-10 MILLION ZLOTYS TO BE ALLOCATED IN INCREASE OF STOCK HOLDINGS OR SHARES IN KEY PORTFOLIO COMPANIES

* 5-10 MILLION ZLOTYS TO BE USED FOR INVESTMENTS THROUGH GOVERNMENTAL CAPITAL SUPPORT PROGRAMS FOR VENTURE CAPITAL ENTITIES IN EARLY STAGES OF DEVELOPMENT

* PLANS TO START ACCELERATED BOOK BUILDING PROCESS ON SEPT. 28

Source text for Eikon:

- bit.ly/2wRPrsh

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.