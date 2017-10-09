FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Igoria Trade signs LoI with Ukrainian PrivatBank
Sections
Featured
New data shows race disparities in Canada's bail system
World
New data shows race disparities in Canada's bail system
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
Russia and U.S. politics
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
WHO edited cancer findings in herbicide review
Special Report
WHO edited cancer findings in herbicide review
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
October 9, 2017 / 6:37 AM / 11 days ago

BRIEF-Igoria Trade signs LoI with Ukrainian PrivatBank

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - IGORIA TRADE SA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT SIGNED LETTER OF INTENT (LOI) WITH UKRAINIAN PRIVATBANK SA CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF STRATEGIC COOPERATION AIMED AT PROVIDING SERVICES OF FUNDS TRANSFER, KEEPING IBAN ACCOUNTS AND ISSUING MULTI-CURRENCY PAYMENT CARDS

* THANKS TO COOPERATION THE PARTIES OF LOI WANT TO DEVELOP THEIR PRODUCTS AND FINANCIAL SERVICES

* WITHIN THE PROJECT THE PARTIES DECLARE SHARING THEIR OPERATING RESOURCES, LEGAL AND IT SYSTEMS, AS WELL AS UNDERTAKING RESPECTIVE MARKETING ACTIVITIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.