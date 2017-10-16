BRIEF-Netmedia to sell its stake in Inwestycje Alternatywne Profit

Oct 16 (Reuters) - NETMEDIA SA:
* SAID ON FRIDAY IT DECIDED TO SELL ITS ENTIRE STAKE HELD DIRECTLY AND INDIRECTLY IN AFFILIATED COMPANY INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SA (IAP)
* CO OWNS A TOTAL OF 7,305,549 IAP SHARES, REPRESENTING A 32.94% STAKE
* PLANS TO SELL THE SHARES AT A PRICE EQUAL TO SHARES’ NOMINAL VALUE OF 0.10 ZLOTY/SHARE
* ESTIMATES TOTAL SALE VALUE OF 730,600 ZLOTYS AND EXPECTS TO SETTLE THE TRANSACTION BY OCT. 24
* SALE OF IAP SHARES FOR THIS AMOUNT MEANS A FINANCIAL LOSS ON THIS TRANSACTION AT THE CONSOLIDATED LEVEL OF 1.7 MILLION ZLOTYS, WHICH WILL IMPACT CO‘S RESULTS IN Q4 2017 AND FY 2017
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)