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BRIEF-MC-Link to be delisted from Italian stock exchange as of Nov. 3
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October 23, 2017 / 6:24 AM / in 2 days

BRIEF-MC-Link to be delisted from Italian stock exchange as of Nov. 3

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - 2I FIBER SPA:

* REPORTED ON FRIDAY PROVISIONAL RESULTS OF ITS OBLIGATION TO PURCHASE OPERATION IT LAUNCHED ON 201,000 MC-LINK ORDINARY SHARES

* REPORTED 183,400 SHARES TENDERED, AMOUNTING TO 5.7 PCT OF MC-LINK CAPITAL

* 2I FIBER WILL OWN 99.5 PCT OF MC-LINK AT THE END OF THE PROCEDURE

* HAVING REACHED THE 95 PCT THRESHOLD, 2I FIBER HAS THE RIGHT TO BUY THE REMAINING 0.5 PCT OF MC-LINK

* MC-LINK TO BE DELISTED FROM THE ITALIAN BOURSE AS OF NOV 3

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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