BRIEF-Liberbank signs agreement with Bain y Oceanwood to reduce real estate assets

Oct 23 (Reuters) - LIBERBANK SA:
* SAID ON SUNDAY SIGNED BINDING AGREEMENT WITH BAIN CAPITAL CREDIT Y OCEANWOOD TO MANAGE, DEVELOP AND DISPOSE OF LIBERBANK‘S PORTFOLIO OF PROPERTIES
* TO PARTICIPATE IN 9.99 PERCENT OF CAPITAL, BAIN CAPITAL CREDIT TO HOLD 80 PERCENT AND OCEANWOOD 10.01 PERCENT OF CAPITAL
* TO TRANSFER REAL ESTATE ASSETS WITH GROSS DEBT OF AROUND 602 MILLION EUROS
* 180 MILLION EUROS ARE LAND AND WORKS IN PROGRESS, 80 MILLION ARE TERTIARY AND 342 MILLION EUROS ARE RESIDENTIAL PRODUCT
* TRANSACTION WILL ENABLE LIBERBANK TO REDUCE EXPOSURE TO REAL ESTATE ASSETS BY 800 MILLION EUROS IN SECOND HALF OF THE YEAR AND BY 1.05 BILLION EUROS SO FAR THIS YEAR
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