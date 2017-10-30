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BRIEF-Digital Bros FY net profit down at 11.3 million euros
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October 30, 2017 / 9:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Digital Bros FY net profit down at 11.3 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - DIGITAL BROS SPA:

* REPORTED ON FRIDAY FY 2016-2017 GROSS REVENUE 142.4 MILLION EUROS VS 110.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY NET PROFIT OF 11.3 MILLION EUROS VERSUS PROFIT OF 12.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* SHAREHOLDERS’ MEETING HAS APPROVED THE DISTRIBUTION EURO 0.15 PER SHARE DIVIDEND

* SHAREHOLDERS APPROVED BOARD OF DIRECTORS AUTHORISATION TO PURCHASE TREASURY SHARES UP TO A MAXIMUM NUMBER OF 1,000,000 SHARES, REPRESENTING NOT MORE THAN 10% OF SHARE CAPITAL

* SHARE BUY BACK AT PRICE THAT NOT LOWER THAN EURO 0.40/SHARE AND NOT HIGHER THAN EURO 20.00/SHARE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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