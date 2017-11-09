FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mynaric says greenshoe option was fully exercised
Sections
Featured
Saudi Arabia makes fresh arrests: sources
Saudi Arabia
Saudi Arabia makes fresh arrests: sources
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans ahead of 2018 elections
Politics
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans ahead of 2018 elections
Mayer blames Russians for Yahoo data breach
Cyber Risk
Mayer blames Russians for Yahoo data breach
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
November 9, 2017 / 7:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mynaric says greenshoe option was fully exercised

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - MYNARIC AG:

* SAID ON WEDNESDAY WAS INFORMED BY HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AKTIENGESELLSCHAFT, THAT HAUCK & AUFHÄUSER HAS FULLY EXERCISED GREENSHOE OPTION GRANTED BY COMPANY AT PLACEMENT PRICE OF EUR 54.00/SHR

* MANAGEMENT BOARD WILL AT SHORT NOTICE RESOLVE INCREASE OF SHARE CAPITAL BY EUR 66,000.00 BY ISSUING 66,000 NEW NO-PAR-VALUE SHARES FROM AUTHORIZED CAPITAL HAVING A NOTIONAL SHARE OF SHARE CAPITAL OF EUR 1.00, WHICH WILL BE SUBSCRIBED BY HAUCK & AUFHÄUSER AS THE SOLE BOOKRUNNER

* THIS WILL INCREASE THE SHARE CAPITAL FROM CURRENTLY EUR 2,638,304.00 BY EUR 66,000.00 TO EUR 2,704,304.00.

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.