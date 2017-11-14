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BRIEF-Telefonica says KKR exercises call option for 15.2 pct of Telxius
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November 14, 2017 / 6:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Telefonica says KKR exercises call option for 15.2 pct of Telxius

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - TELEFONICA SA:

* SAID ON MONDAY KKR HAD EXERCISED THE CALL OPTION OVER 38 MILLION SHARES OF TELXIUS (REPRESENTING 15.2 PERCENT OF ITS SHARE CAPITAL) FOR 484.5 MILLION EUROS (12.75 EUROS PER SHARE)

* CLOSING OF THE SALE IS EXPECTED IN DECEMBER

* AS A RESULT OF THIS OPERATION AND TOGETHER WITH THE 24.8 PERCENT STAKE ACQUIRED ON OCTOBER 24 KKR WILL HOLD 40 PERCENT OF TELXIUS

* THE TRANSACTION HAS NO IMPACT ON THE CONSOLIDATED RESULTS OF TELEFONICA GROUP AS IT CONSISTS ON THE SALE OF A MINORITY INTEREST, WITH TELEFONICA RETAINING CONTROL OVER TELXIUS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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