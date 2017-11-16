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November 16, 2017 / 7:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Edel: changes in management board

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - EDEL AG:

* SAID ON WEDNESDAY TO RENEW THE APPOINTMENT OF THE FORMER SOLE DIRECTOR MICHAEL HAENTJES UNTIL DECEMBER 31, 2019

* JONAS HAENTJES, FORMER DIRECTOR OF CORPORATE DEVELOPMENT, WILL BE APPOINTED AS A MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD FROM DECEMBER 1, 2017 UNTIL DECEMBER 31, 2020

* IT IS PLANNED THAT AFTER THE RETIREMENT OF MICHAEL HAENTJES AT THE END OF 2019 JONAS HAENTJES TO BECOME SOLE DIRECTOR OF THE COMPANY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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