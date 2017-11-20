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BRIEF-Abeo Q4 turnover increases by 21 pct to 43 million euros
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#Consumer Goods and Retail
November 20, 2017 / 7:32 AM / in 30 minutes

BRIEF-Abeo Q4 turnover increases by 21 pct to 43 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - ABEO SAS:

* ANNOUNCED ON SATURDAY: Q4 TURNOVER OF EUR 43 MLN, UP 21 PCT VS YEAR AGO, OF WHICH 16 PCT ORGANIC GROWTH

* FY 2016/2017 TURNOVER OF EUR 167.1 MLN, UP 12.6 PCT VS YEAR BEFORE

* FOR FY 2016/2017 TURNOVER OUTSIDE FRANCE REPRESENTS 70 PCT OF TURNOVER VS 66 PCT YEAR AGO

* FOR FY 2016/2017 EXPECTS INCREASE OF EBITDA IN PERCENTAGE OF SALES VS LAST YEAR

* EXPECTS TO PURSUE ITS COMMERCIAL DEVELOPMENT AT SUSTAINED RHYTHM IN FY 2017/2018, GIVEN WELL-GUIDED ORDER BOOK

* EXPECTS TO PURSUE IMPLEMENTATION OF ITS 2020 STRATEGIC PLAN WITH NEW TARGETED ACQUISITIONS IN EUROPE AND ASIA IN THE NEXT MONTHS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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