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BRIEF-Mondo TV sells a share of rights to a 3D CGI project for $7.0 mln
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#Consumer Goods and Retail
November 21, 2017 / 9:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mondo TV sells a share of rights to a 3D CGI project for $7.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - MONDO TV SPA:

* SELLS HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA A SHARE OF THE RIGHTS TO A 3D CGI PROJECT IN PRODUCTION

* SELLS 70 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN CHINA AND 20 PCT OF THE REVENUES FROM LICENSING IN CHINA

* SELLS AS WELL AS 10 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN THE REST OF THE WORLD

* CONSIDERATION FOR THE SALE AMOUNTS TO $7.0 MILLION

* HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL ALSO TAKE CARE OF THE DISTRIBUTION OF THE SERIES FOR FIVE YEARS IN CHINA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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