BRIEF-Caixabank buys insurance and asset management units of Banco BPI for over 200 mln euros

Nov 24

* SAID ON THURSDAY BUYS FROM BANCO BPI SA ENTIRE SHARE CAPITAL OF BPI GESTAO DE ACTIVOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SA AND BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY SA FOR 75 MILLION EUROS AND 8 MILLION EUROS RESPECTIVELY

* BUYS FROM BANCO BPI SA ENTIRE SHARE CAPITAL OF BPI VIDA E PENSOES, COMPANHIA DE SEGUROS SA FOR 135 MILLION EUROS

* BUYS FROM BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO SA (A BANCO BPI SA SUBSIDIARY) ITS TRADING, RESEARCH AND CORPORATE FINANCE BUSINESS FOR AN ESTIMATED PRICE OF 4 MILLION EUROS

