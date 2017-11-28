BRIEF-Aves One: Planned Streamlining Of Depot

Nov 28 (Reuters) - AVES ONE AG:
* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO MAKE USE OF POSITIVE PRICE TREND IN CONTAINER MARKET TO OPTIMISE THE PORTFOLIO
* THE PLAN IS TO SELL THE MAJORITY OF THE CURRENTLY UNRENTED CONTAINERS LOCATED IN HARBOURS WHERE DEMAND IS LOW
* SALE OF THESE CONTAINERS (APPROX. 7,000 UNITS) IS SCHEDULED TO BE CONCLUDED AT THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2018
* OVERALL SALE INVOLVES A ONE-OFF SPECIAL WRITE-DOWN THIS YEAR WHICH IS EXPECTED TO AMOUNT TO APPROX EUR 4.0 MILLION
* NO FURTHER NEGATIVE EFFECTS ARE EXPECTED FROM THIS SALE IN 2018
* LIQUIDITY EXPECTED FROM THE TRANSACTION AMOUNTING TO APPROX EUR 6.5 MILLION CAN BE REINVESTED IN NEW CONTAINERS WHICH WILL HAVE ATTRACTIVE RENT CONTRACTS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)