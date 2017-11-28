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BRIEF-Mondo TV Unit Signs Agreement With Wal-Cor Corsanini Of Carlo Santini & C Snc
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November 28, 2017 / 2:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mondo TV Unit Signs Agreement With Wal-Cor Corsanini Of Carlo Santini & C Snc

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - MONDO TV:

* SAYS THAT WAL-COR CORSANINI OF CARLO SANTINI & C SNC PURCHASED FROM MONDO TV IBEROAMERICA A LICENSE FOR EXPLOITATION OF LICENSING AND MERCHANDISING RIGHTS OF THE LIVE TV SERIES HEIDI

* THE AGREEMENT PROVIDES FOR THE PAYMENT OF A MINIMUM GUARANTEED OF EURO 80,000 AND ROYALTIES BY WAL-COR

* THE LICENSE INCLUDES THE EXPLOITATION OF THE BRAND IN THE COURSE FOR CHRISTMAS 2018, EASTER AND CHRISTMAS 2019 AND EASTER 2020 FOR THE TERRITORIES OF ITALY, VATICAN AND SAN MARINO

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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