BRIEF-Santander approves adjustments to group goodwill, changes board

Nov 29 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:
* SAID ON TUESDAY THE BOARD APPROVED ADJUSTMENTS TO THE GOODWILL OF THE GROUP AND CHANGES TO THE BOARD‘S COMPOSITION
* AGREES TO ALLOCATE 600 MILLION EUROS AS A GOODWILL IMPAIRMENT
* MAINTAINS ITS GOAL TO INCREASE DIVIDEND PER SHARE IN 2017 AND 2018 AND EARNINGS PER SHARE IN 2017 AND 2018, THE LATTER BY DOUBLE DIGITS
* TO APPOINT RAMIRO MATO AS INDEPENDENT DIRECTOR AND MEMBER OF EXECUTIVE COMMITTEE
* MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE AND ISABEL TOCINO TO LEAVE THE BOARD OF DIRECTORS OF BANCO SANTANDER TO TAKE ON NEW ROLES
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)